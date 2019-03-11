«Оторвало голову!»: помощница кричит из-за госпитализированной Началовой

Официальный представитель Юлии Началовой Анна Исаева буквально наорала на позвонившего ей репортера: "Какое вы имеете отношение к этим новостям? Мне неинтересно разговаривать с представителями СМИ, которые, как последние лохи, реагируют на какие-то сообщения и хватаются за жареные факты. Вам очень нужны жареные факты? Ищите их в другом месте".

При этом Анна Исаева заявила, что не будет вносить какую-либо ясность относительно состояния Юлии Началовой. "Я ничего не говорю вам! Не опровергаю, не подтверждаю. Я не понимаю, какое право имеют СМИ хвататься за любые жареные факты. Почему должно быть интересно, что кому-нибудь голову оторвало?! Когда вас просишь поддержать творчество, вы не реагируете, а когда вам нужно написать, что кому-то оторвало голову, вы тут как тут! Вот что меня возмущает", – заявила разъяренная представительница Юлии Началовой и бросила трубку.