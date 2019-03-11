«Цвет настроения — синий»: Шнуров представил свою версию хита Киркорова

Шнуров не стал изменять текст песни Киркорова, но спел его в характерной для «Ленинграда» манере, при этом подглядывая слова в листке. Публике кавер явно понравился, зал подпевал Шнурову, а в комментариях к видео пользователи расхвалили вокал Сергея.