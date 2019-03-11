«Цвет настроения — синий»: Шнуров представил свою версию хита Киркорова
Сергей Шнуров исполнил необычный кавер на хит Филиппа Киркорова — фронтмен «Ленинграда» перепел песню «Цвет настроения синий». Запись с выступления в подмосковной Барвихе доступна в YouTube-канале Leningrad Crew, сообщает 5-tv.ru.
Шнуров не стал изменять текст песни Киркорова, но спел его в характерной для «Ленинграда» манере, при этом подглядывая слова в листке. Публике кавер явно понравился, зал подпевал Шнурову, а в комментариях к видео пользователи расхвалили вокал Сергея.
— А разве это не песня Ленинграда? Ну очень идет!
— Лучше, чем у Киркорова.
— Надо срочно эту песню у Киркорова стырить, — написали юзеры.