Пн, 11.03.2019
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  • «Цвет настроения — синий»: Шнуров представил свою версию хита Киркорова

«Цвет настроения — синий»: Шнуров представил свою версию хита Киркорова
Музыкант исполнил кавер с характерным для «Ленинграда» вокалом

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Сергей Шнуров

ФОТО: Instagram

Сергей Шнуров исполнил необычный кавер на хит Филиппа Киркорова — фронтмен «Ленинграда» перепел песню «Цвет настроения синий». Запись с выступления в подмосковной Барвихе доступна в YouTube-канале Leningrad Crew, сообщает 5-tv.ru.

Шнуров не стал изменять текст песни Киркорова, но спел его в характерной для «Ленинграда» манере, при этом подглядывая слова в листке. Публике кавер явно понравился, зал подпевал Шнурову, а в комментариях к видео пользователи расхвалили вокал Сергея.

— А разве это не песня Ленинграда? Ну очень идет!

— Лучше, чем у Киркорова.

— Надо срочно эту песню у Киркорова стырить, — написали юзеры.

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