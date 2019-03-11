Собчак после расставания с Виторганом сделала грустный пост об умении прощать

Известная российская телеведущая Ксения Собчак в Прощеное воскресенье, 11 марта, опубликовала в Instagram грустный пост. Звезда поделилась с подписчиками своими рассуждениями об умении прощать и отметила, что на это способны только сильные, уверенные в себе личности.

— Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя «терпилой» если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения, а в тебя продолжают смачно плевать, — написала теледива.

Собчак добавила, что не стоит обижаться на людей, не способных «справиться со своим эго». В таких случаях остается только пожалеть их двигаться дальше.

Ксения Собчак ФОТО: Instagram