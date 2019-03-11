Собчак после расставания с Виторганом сделала грустный пост об умении прощать

Известная российская телеведущая в Прощеное воскресенье поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями, пишет 5-tv.ru.
Известная российская телеведущая Ксения Собчак в Прощеное воскресенье, 11 марта, опубликовала в Instagram грустный пост. Звезда поделилась с подписчиками своими рассуждениями об умении прощать и отметила, что на это способны только сильные, уверенные в себе личности.
— Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя «терпилой» если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения, а в тебя продолжают смачно плевать, — написала теледива.
Собчак добавила, что не стоит обижаться на людей, не способных «справиться со своим эго». В таких случаях остается только пожалеть их двигаться дальше.
Свою публикацию ведущая сопроводила мрачным снимком, на котором она запечатлена стоящей у серой стены.