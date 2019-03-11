Вскрылись сенсационные подробности гибели принцессы Дианы

Как вспоминает специалист, в тот роковой день в «мерседесе» находились четверо человек – принцесса Диана, сын египетского миллиардера Доди аль-Файед, его телохранитель Тревор Рис-Джонс и водитель Генри Пол. Они попытались уйти от преследовавших их фотографов и на скорости более 100 км/ч врезались в бетонную колонну в парижском туннеле Альма.

К моменту приезда медиков водитель и наследник бизнесмена были мертвы. Тревор Рис-Джонс получил серьезные ранения. Врачи извлекли его тело и отвезли больницу. Королевская особа оказалась зажата пассажирским сидением, и для ее вызволения потребовалось значительно больше времени. Многие очевидцы утверждают, что после аварии леди Ди разговаривала.

Врачи были уверены, что травмы жены принца Чарльза не были такими же серьезными, как у охранника. «Никто не знал про небольшой разрыв в вене одного из ее легких. Анатомия человека такова, что этот участок скрыт глубоко в центральной части грудной полости. Давление в венах, разумеется, не такое сильное, как в артериях», – цитирует судмедэксперта Лента.ру. Он добавил, что обнаружить такую проблему достаточно трудно, а устранить – еще сложнее.

В скорой помощи принцесса Диана потеряла сознание. Врачи попытались ее реанимировать в машине. Когда они приехали в больницу и доставили пострадавшую в операционную, то обнаружили эту маленькую рану. Хирурги попытались зашить разорванную вену, но было уже поздно. По словам Ричарда Шеперда, такая травма является редкостью. За всю свою долгую карьеру он столкнулся с ней только один раз.

Специалист отметил, что мать Уильяма и Гарри могла бы выжить, если бы пристегнула ремень безопасности. Вероятно, она бы смогла появиться перед поклонниками и фотографами уже через несколько дней.

После гибели принцессы поклонники британской монархии выдвигали различные версии трагедии. Некоторые были уверены, что ее смерть была подстроена. Перед столкновением с колонной в автомобиль врезался белый Фиат Уно. Однако никто так и не нашел в Париже этот транспорт. Другие настаивали, что сам водитель «мерседеса» был сильно пьян. Но и эту возможность опровергли родственники Генри Пола.