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Кто бы мог подумать! У Дмитрия Певцова обнаружилась взрослая дочь

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Дмитрий Певцов

ФОТО: Instagram

У народных артистов России Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой есть взрослая дочь. Известные актеры вместе почти 30 лет, однако об этом ребенке до сих пор не было известно, сообщают Dni.ru.

23-летняя Алена уже два года живет под одной крышей вместе со знаменитой парой и их сыном Елисеем. По словам Певцова, они просто «вытащили» девушку из комнаты, которую ей снимала родная мать

«Она просто живет с нами как приемная дочь. Фактически, мы ее вытащили из той комнаты, которую снимала ей мама. Неожиданно у нас появился взрослый ребенок. Но она при этом еще и педагог на курсе у нас», – рассказал Дмитрий Певцов.

Сын звезды «Бандитского Петербурга» от первого брака Даниил трагически погиб. В сентябре 2012 года юноша упал с балкона третьего этажа. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но чуда так и не произошло.

Именно тогда известному актеру предложили заняться преподавательской деятельностью. Дмитрий Певцов вместе с супругой Ольгой Дроздовой создали актерский курс «Певчие дрозды». Там они познакомились с Аленой и очень ей помогли.  «На каком-то курсе что-то пошло совсем не туда. Тогда уже потребовалась конкретная помощь», – призналась Алена в интервью Пятому каналу.

Девушка отметила, что она не сирота – в общепринятом смысле этого слова. У нее есть мама, папа, бабушка, сестренка. Но кровные родители совсем не против того, что у них появились новые родственники.

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