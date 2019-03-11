Вот это поза! Обнаженная Волочкова разлеглась в сугробе после бани

Анастасия Волочкова ФОТО: Instagram

Анастасия Волочкова ФОТО: Instagram

Анастасия Волочкова ФОТО: Instagram

Анастасия Волочкова порадовала своих поклонников снимком в Instagram. Балерина, прикрывшись веником, разлеглась в сугробе. А в подписи к снимку делится переживаниями по поводу скорого окончания зимы. Снег сойдет – и полежать после бани артистке будет негде.

"Как же его будет не хватать вскоре… После баньки. У нас он еще пушистый и чистый", – переживает Волочкова.

Между тем поклонники балерины продолжают гадать, с кем живет звезда. Некоторые пришли к выводу, что возлюбленный Анастасии Волочковой беден. Балерина его, якобы, содержит – потому и стесняется показывать публике.