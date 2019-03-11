Вот это поза! Обнаженная Волочкова разлеглась в сугробе после бани
Анастасия Волочкова вновь появилась перед поклонниками в традиционном наряде – костюме Евы. Обнаженная и распаренная после бани балерина разлеглась в сугробе. А чтобы не очень смущать общественность, артистка слегка прикрылась веником, пишут Dni.ru
Анастасия Волочкова порадовала своих поклонников снимком в Instagram. Балерина, прикрывшись веником, разлеглась в сугробе. А в подписи к снимку делится переживаниями по поводу скорого окончания зимы. Снег сойдет – и полежать после бани артистке будет негде.
"Как же его будет не хватать вскоре… После баньки. У нас он еще пушистый и чистый", – переживает Волочкова.
Между тем поклонники балерины продолжают гадать, с кем живет звезда. Некоторые пришли к выводу, что возлюбленный Анастасии Волочковой беден. Балерина его, якобы, содержит – потому и стесняется показывать публике.
Однако сама Анастасия Волочкова недавно заявила, что уже вовсю готовится к свадьбе. Тем не менее, имя избранника танцовщица все так же скрывает. Балерина даже не взяла возлюбленного на празднование своего дня рождения – чтобы его ненароком не разглядели среди гостей дотошные журналисты. Реакция общественности Анастасии Волочковой также не нравится: она даже закрыла в соцсетях возможность пользователям комментировать ее снимки.