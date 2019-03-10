Сотрудники компании стали работать по четыре дня в неделю. Смотрите, что из этого вышло

Эксперименты с сокращённой рабочей неделей проводились и раньше, но новозеландская Perpetual Guardian стала одной из первых в мире компаний, где полностью перешли на четырёхдневку. Теперь её сотрудники работают не по 37,5 часа, а по 30 часов в неделю, при этом не потеряв в зарплате и даже повысив производительность труда.

Когда мы начинали, люди не верили, что можно выполнять весь объем работы за четыре дня. В итоге они не только научились работать быстрее, но и стали делать это намного эффективнее

- говорит Эндрю Барнс, основатель Perpetual Guardian.

Решению о переходе на новый режим предшествовала серьёзная подготовительная работа. Ещё весной 2018 года Perpetual Guardian, заручившись поддержкой Оклендского технологического университета, провела исследование, чтобы выяснить, насколько оправданным будет этот шаг. Результаты превзошли все ожидания.

Двухмесячный эксперимент показал, что уровень стресса персонала снизился с 45% до 38%, а показатели "баланса между работой и личной жизнью" увеличились с 54% до 78%. Сотрудники стали чаще проявлять лидерские качества, предлагать нестандартные решения и чувствовать себя более вовлечёнными в деятельность компании.

В ноябре прошлого года в Perpetual Guardian полностью перешли на четырёхдневный цикл. Сотрудники компании рассказывают, что дополнительный выходной используют как для обычного отдыха, так и для дел, на которые не хватает времени в будние дни: например, встречаются с родителями или занимаются спортом и учёбой.

Время пришло. Наша задача — заинтересовать этой идеей как можно больше работодателей. Они будут по-хорошему ошарашены теми изменениями, которые произойдут с персоналом

- уверяет Эндрю Барнс.