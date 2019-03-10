Вс, 10.03.2019
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Прощеное воскресенье 10 марта: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

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Природа. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Последнее воскресенье перед Великим постом у православных отмечается по-особенному. В этот день они стараются побывать у всех своих знакомых и попросить у них прощения за все обиды. Традиции уже много лет.

По традиции, в данный праздник первыми просили прощение более старшие люди, а во времена Древней Руси государи просили прощение у солдат и поданных. Верующие также ходят в храм на вечернюю службу.

Есть еще одна приятная традиция в этот день – собираться всей семьей за большим столом, чтобы отведать блинов. После этого можно сходить в баню. В целом за день семья садится за трапезу семь раз, а еду не убирают до утра. Блины необходимо съесть без остатка.

В Прощеное воскресенье также есть и некоторые запреты. Так, с древних времен согрешением считалось непрощение и сквернословие.  

В Прощенное воскресенье нельзя употреблять алкоголь, ссориться и тяжело работать. Это главные пункты. 

Стоит отказаться стирки, шитья и уборки, а также от других тяжелых домашних дело. Все это лучше сделать заранее, чтобы к празднику не иметь на плечах груз работы.

Если в этот праздник наблюдается безоблачная погода, то урожай будет хорошим, а погода теплая.

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