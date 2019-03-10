«Плакала от бессилия»: Темникову затравили из-за обезображенного лица

Недавно исполнительница стала участницей нового выпуска шоу "Пятница с Региной". В беседе с женой Влада Топалова певица призналась, что проблемы с кожей у нее начались внезапно. Она обратилась за помощью к московским специалистам, однако большинство из них так и не смогли поставить точный диагноз. В конце концов эндокринолог сообщил, что у нее возникли неполадки с щитовидной железой.

Было очень страшно. Меня обследовали все врачи в топовой московской клинике. Я ходила к косметологам, которые тоже не понимали, что происходит. А потом я сменила эндокринолога. У меня были проблемы со щитовидкой

– поделилась звезда. Она добавила, что теперь чувствует себя гораздо лучше, однако ей все же необходимо пить витамины для улучшения работы щитовидной железы.

Бывшая участница группы Serebro рассказала, что длительное время страдала от травли в Интернете. Пользователи интересовались, почему она никак не может привести себя в порядок. "Что, слабо сходить к косметологу? – Вы реально думаете, что я не умываюсь, не хожу к косметологу, ничего не делаю. Боже! Я же девочка, я плакала от бессилия", – цитирует ее Star Hit. Певица отметила, что по-настоящему ее могут понять только те люди, которые испытывали проблемы с кожей.