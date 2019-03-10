Битва животиков: беременные эстонские певицы Геттер Яани и Грете Клейн показали совместное фото
Эстонские певицы Геттер Яани и Грете Клейн сейчас обе находятся в интересном положении. При этом обе продолжают строить карьеру, не теряя время на декретный отпуск.
На днях Геттер поучаствовала в съемках передачи «Блог Лауры» на TV3, ведущими которого являются Грете Клейн и юмористка Кристель Ааслайд, и опубликовала совместный с Грете снимок.
Напомним, что и для Грете, и для Геттер это первая беременность.
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