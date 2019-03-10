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  • Битва животиков: беременные эстонские певицы Геттер Яани и Грете Клейн показали совместное фото

Битва животиков: беременные эстонские певицы Геттер Яани и Грете Клейн показали совместное фото
ФОТО!

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Getter Jaani, Eesti Laul 2019 finaalkontserdil esitamas lugu «Võta mul käest».

ФОТО: Konstantin Sednev / Scanpix

Эстонские певицы Геттер Яани и Грете Клейн сейчас обе находятся в интересном положении. При этом обе продолжают строить карьеру, не теряя время на декретный отпуск. 

На днях Геттер поучаствовала в съемках передачи «Блог Лауры» на TV3, ведущими которого являются Грете Клейн и юмористка Кристель Ааслайд, и опубликовала совместный с Грете снимок. 

Напомним, что и для Грете, и для Геттер это первая беременность. 

Смотри фото!

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