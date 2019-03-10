Дали жару! Рок-группа «АукцЫон» впервые за 20 лет выступила в Таллинне

Поэт Серебряного века Велимир Хлебников говорил, что смыслом должны быть наполнены не только слова, но и каждый звук в отдельности. Это утверждение абсолютно подходит к группе «АукцЫон», все их творчество – это набор разновеликих звуков и образов, сплетающихся в удивительное музыкально-смысловое полотно, а концерты – это настоящий праздник импровизации, свободный акт творчества, когда музыканты ведут себя абсолютно спонтанно, но при этом нельзя услышать ни одной лишней ноты.