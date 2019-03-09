«Мужественный и честный»: Путин выразил соболезнования родным Этуша

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Этуша. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

— Ушёл из жизни Владимир Абрамович Этуш — фронтовик-доброволец, мужественный, честный человек, — говорится в тексте телеграммы.

Президент также отметил, что Этуш был поистине народным артистом и легендой вахтанговской школы. Его всегда любили за верность призванию, работы в кино и театре, молодость души и щедрость таланта.

— Светлая память о Владимире Абрамовиче Этуше навсегда сохранится в наших сердцах, — подытожил российский лидер.

Напомним, сегодня в Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Зрители навсегда запомнят его по многочисленным ролям в фильмах, таких как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев". Возможной причиной его смерти стала остановка сердца.