«Для любви расстояние — не помеха» и еще девять уроков жизни Владимира Этуша

Народный артист СССР ушёл из жизни 9 марта на 97-м году жизни. Лайф подготовил подборку цитат всенародно любимого актёра.
Для любви расстояние — не помеха
Человеческий организм способен на очень многое
Можно любить женщин направо и налево и при этом творчески быть несостоятельным. А можно иссякнуть как мужчина, но восполнить это в работе
Нужно по возможности давать человеку шанс
Врождёнными могут быть только какие-то актёрские задатки. А во что, как и насколько они разовьются?.. Это зависит от характера условного ученика
В жизни, как в шахматах: с чёрной клеточки на белую
Я никогда не говорю того, чего не думаю
Мне кажется, жизнь вообще череда компромиссов
Комедия — дело серьёзное
Главные ценности — это доброта, сострадание и честность
Народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта в больнице. Последние годы жизни актёр часто испытывал проблемы со здоровьем.
Прежде всего Владимир Этуш обрёл славу благодаря своим многочисленным ролям в советских кинофильмах "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев". Также являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", имел множество наград и званий за вклад в развитие отечественной культуры. Кроме того, актёр был участником Великой Отечественной войны, в ходе которой неоднократно награждался за проявленные мужество и отвагу.