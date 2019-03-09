«Для любви расстояние — не помеха» и еще девять уроков жизни Владимира Этуша

Можно любить женщин направо и налево и при этом творчески быть несостоятельным. А можно иссякнуть как мужчина, но восполнить это в работе

Врождёнными могут быть только какие-то актёрские задатки. А во что, как и насколько они разовьются?.. Это зависит от характера условного ученика

Я никогда не говорю того, чего не думаю

Прежде всего Владимир Этуш обрёл славу благодаря своим многочисленным ролям в советских кинофильмах "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев". Также являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", имел множество наград и званий за вклад в развитие отечественной культуры. Кроме того, актёр был участником Великой Отечественной войны, в ходе которой неоднократно награждался за проявленные мужество и отвагу.