Вс, 10.03.2019
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  • «Для любви расстояние — не помеха» и еще девять уроков жизни Владимира Этуша

«Для любви расстояние — не помеха» и еще девять уроков жизни Владимира Этуша

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Vladimir Etush

ФОТО: Evgeny Biyatov / Sputnik

Народный артист СССР ушёл из жизни 9 марта на 97-м году жизни. Лайф подготовил подборку цитат всенародно любимого актёра.

Для любви расстояние — не помеха

Человеческий организм способен на очень многое

ФОТО: SCANPIX

Можно любить женщин направо и налево и при этом творчески быть несостоятельным. А можно иссякнуть как мужчина, но восполнить это в работе

Нужно по возможности давать человеку шанс

ФОТО: Geodakyan Artyom / TASS

Врождёнными могут быть только какие-то актёрские задатки. А во что, как и насколько они разовьются?.. Это зависит от характера условного ученика

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

В жизни, как в шахматах: с чёрной клеточки на белую

Я никогда не говорю того, чего не думаю

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

Мне кажется, жизнь вообще череда компромиссов

Комедия — дело серьёзное

ФОТО: VLADIMIR FEDORENKO / Sputnik

Главные ценности — это доброта, сострадание и честность

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта в больнице. Последние годы жизни актёр часто испытывал проблемы со здоровьем.

Прежде всего Владимир Этуш обрёл славу благодаря своим многочисленным ролям в советских кинофильмах "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев". Также являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", имел множество наград и званий за вклад в развитие отечественной культуры. Кроме того, актёр был участником Великой Отечественной войны, в ходе которой неоднократно награждался за проявленные мужество и отвагу.

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