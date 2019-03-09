Вс, 10.03.2019
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  • Все еще не верится, что ей 40-лет! Ослепительную Николь Шерзингер подловили папарацци

Все еще не верится, что ей 40-лет! Ослепительную Николь Шерзингер подловили папарацци
ФОТО!

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Известная певица Николь Шерзингер не прекращает удивлять своим эффектным видом. Звезда каждым своим фото подтверждает, что можно выглядеть привлекательной в любом возрасте!

Папарацци подловили певицу в аэропорту Лос-Анджелеса. Очевидно, звезда решила отправиться в отпуск.

40-летняя американская певица, актриса и модель Николь Шерзингер с легкостью может опередить любую молодую звезду, ведь постоянно работает над собственной карьерой и видом.

К тому же, красавица ведет профиль в соцсети Instagram, где имеет более 3,7 млн подписчиков. И это не удивительно, ведь Николь публикует кадры не только из светских мероприятий и съемок, но и обычных будней. 

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