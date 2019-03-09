Все еще не верится, что ей 40-лет! Ослепительную Николь Шерзингер подловили папарацци

40-летняя американская певица, актриса и модель Николь Шерзингер с легкостью может опередить любую молодую звезду, ведь постоянно работает над собственной карьерой и видом.

К тому же, красавица ведет профиль в соцсети Instagram, где имеет более 3,7 млн подписчиков. И это не удивительно, ведь Николь публикует кадры не только из светских мероприятий и съемок, но и обычных будней.