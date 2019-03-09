Серьезное шоу намечается... Исландию на «Евровидении-2019» представит БДСМ-группа

На днях в Исландии в результате нацотбора определились с представителями на международный песенный конкурс "Евровидение-2019".

Так, победителем стало BDSM-техно-панк трио Hatari, известное своей жесткой критикой в адрес Израиля.

Группа исполнит на конкурсе в Тель-Авиве песню Hatrio Mun Sigra, что в переводе означает "Ненависть восторжествует".

Стоит отметить, что в прошлом месяце в интервью исландской газете Stundin музыканты заявили, что хотят использовать свое выступление на "Евровидении" для укрепления критики Израиля, говорится в издании Jerusalem Post.

"Действительно абсурдно позволять государству, которое неоднократно нарушает права человека, принимать участие в таком конкурсе, независимо от того, называется это государство - Израиль, Россия, Катар или как-то еще", - сказали участники группы в интервью.