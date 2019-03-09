Максим Виторган дал первое интервью после новостей о разрыве с Собчак

Максим Виторган появился в программе "Ужин со звездой", где выглядел грустным и расстроенным. Во время разговора режиссер не стал рассказывать подробности своего неудачного брака. Он поздравил женщин с 8 Марта и поговорил о подарках и планах на будущее.