Сб, 9.03.2019
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  • Максим Виторган дал первое интервью после новостей о разрыве с Собчак

Максим Виторган дал первое интервью после новостей о разрыве с Собчак

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Максим Виторган

ФОТО: https://www.instagram.com/mvitorgan

Накануне тележурналистка Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган официально подтвердили свой разрыв. Пара объяснила, что они уже давно живут отдельно. Об этом пишет издание "7 Дней".

Максим Виторган появился в программе "Ужин со звездой", где выглядел грустным и расстроенным. Во время разговора режиссер не стал рассказывать подробности своего неудачного брака. Он поздравил женщин с 8 Марта и поговорил о подарках и планах на будущее. 

Режиссер признался, что он очень плотно занят работой. Но ближе к концу марта он отправится в небольшой отпуск в горы.

Накануне Ксения Собчак поделилась фотографией с роскошным букетом, который ей прислал Максим. 

"Посмотри, какой нам папа, папа Максим, букет прислал красивый!", - объясняла Ксения их общему сыну Платону. 

Напомним, накануне тележурналистку и ее нового возлюбленного Константина Богомолова видели в аэропорту Санкт-Петербурга.

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