Сестра Майкла Джексона в шокирующем интервью: «Не хочу быть соучастником его преступлений против невинных детей»

Радио ВВС уже сняло с эфира все песни поп-короля, а из сериала «Симпсоны» вырезали эпизод, озвученный Джексоном. Пока в интернете идет нешуточная борьба между теми, кто поверил Уэйду Робсону и Джиму Сейфчаку, и теми, кто отказывается верить в причастность своего кумира к изнасилованиям, из архива подняли интервью сестры Майкла Ла Тойи.

Сейчас Ла Тойе Джексон 62 года, в 1993-м году она дала шокирующее интервью MTV, в котором подтвердила, что ее брат причастен к преступлениям, в которых его обвиняют. Это случилось после того, как отец 13-летнего Джорджа Чендлера сделал заявление, что певец приставал его сыну.

«Майкл мой брат, и я люблю его, но я не могу и не буду тихим соучастником его преступлений по отношению к маленьким невинным детям. Если я молчу, то я только усиливаю вину и унижение, которые испытывают эти дети, и я думаю, что это не правильно».Как пишет DailyMail, эти кадры раньше не были широко распространены, также считалось, что никаких подтверждений инцидентов не существует.

«А теперь подумайте и скажите мне, какой 35-летний мужчина приглашает к себе маленького мальчика и остается с ним на 30 дней? Или приглашает мальчика к себе в спальню, и они не выходят оттуда 5 дней? Сколько детей делали это? Им было 9,10, 11 лет. Я люблю моего брата, но не могу видеть их боль».