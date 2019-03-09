Сб, 9.03.2019
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СМИ: Леди Гага ждет ребенка от актера Брэдли Купера

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Леди Гага и Брэдли Купер.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Популярная американская исполнительница Леди Гага беременна от актера Брэдли Купера. Об этом сообщает The Star.

По информации издания, ссылающегося на подругу Леди Гаги, срок беременности певицы составляет два месяца.

Отмечается, что на вечеринке после окончания церемонии "Оскар" Леди Гага отказалась от спиртного.

ФОТО: Laurent VU/SIPA /Scanpix

Также издание утверждает, что именно из-за беременности певица рассталась со своим агентом Кристианом Карино.

При этом о реакции гражданской жены актёра Ирины Шейк пока ничего не известно.

Напомним, слухи о больше чем просто дружеских отношениях Леди Гаги и Брэдли Купера активно муссируются в СМИ. В частности, издание Daily Mail писало, что звёзды на афтепати "Оскара" шептались и обнимались, и присутствие Шейк их не смутило.

Впрочем, сама Леди Гага в ответ на приписываемый роман с Купером заявила, что "социальные сети — туалет в Интернете".

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