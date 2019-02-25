Вася Обломов едет в Таллинн: розыгрыш билетов внутри!

В клипах Васи Обломова читал рэп Леонид Парфенов, Михаил Ефремов сидел на унитазе, писатель Сергей Минаев играл на аккордеоне, Артем Михалков грустно шагал по зимней Москве, Баста кивал головой в такт патриотической песне, Сергей Шнуров носил «сумку челнока», Ксения Собчак обращалась к президенту, Андрей Васильев ехал на газели по средней полосе России, Гарик Сукачев пел на чьем-то дне рождения в лимузине, а жители подмосковного городка с безразличием смотрели на зависшую над ними летающую тарелку.

После пародии на Обломова в передаче «Точь-в-точь» в поисках смысла песни «Еду в Магадан» Леонид Ярмольник поругался с Геннадием Хазановым. Обе части популярного фильма «ДухLess» заканчиваются одинаково: песней Васи Обломова. По текстам его песен уже сейчас будущие филологи пишут дипломные работы, а через сто лет вообще можно будет изучать историю России начала двадцать первого века.

Зрителей ждет деструктивная критика самых болезненных аспектов российской действительности, издевательская общественнополитическая сатира, размышления о том, что и почему любит наш народ, смех сквозь слезы, номера из дерзкого проекта «Господин Хороший» (телевизионного проекта, в котором Вася Обломов вместе с Михаилом Ефремовым и Дмитрием Быковым создавал музыкальные номера по новостям прошедшей недели), а также «Еду в Магадан» и другие хиты.

Приходите, приводите родителей и детей 18-го апреля в Cathouse Concert Hall.

Заряд оптимизма и хорошего настроения гарантирован!