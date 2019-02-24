Галерея: в самом центре Таллинна начался ночной концерт, народ сходит с ума под музыку Тани Михайловой
На площади Исландии прямо перед МИДом Эстонии начался праздничный вечерне-ночной концерт, где выступают поп-звезды Эстонии. На сцене уже сияла Таня Михайлова, Марья Лийс Илус, Отт Лепланд, заявлены также другие известные артисты.
Народ поприветствовала укутанная в плед Керсти Кальюлайд, которая была коротка в своей речи. Глава государства и так сегодня много говорила. Еще к публике обратился мэр Таллинна Таави Аас.
Смотрите галерею одними из первых!