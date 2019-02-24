Пн, 25.02.2019
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  • Галерея: в самом центре Таллинна начался ночной концерт, народ сходит с ума под музыку Тани Михайловой

Галерея: в самом центре Таллинна начался ночной концерт, народ сходит с ума под музыку Тани Михайловой
Керсти Кальюлайд тоже пришла!

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На площади Исландии прямо перед МИДом Эстонии начался праздничный вечерне-ночной концерт, где выступают поп-звезды Эстонии. На сцене уже сияла Таня Михайлова, Марья Лийс Илус, Отт Лепланд, заявлены также другие известные артисты. 

Народ поприветствовала укутанная в плед Керсти Кальюлайд, которая была коротка в своей речи. Глава государства и так сегодня много говорила. Еще к публике обратился мэр Таллинна Таави Аас. 

Смотрите галерею одними из первых! 

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