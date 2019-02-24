Ай-ай! Пять гостей президентского приема, пренебрегших дресс-кодом в этом году
Сегодня, 24 февраля, Эстонская Республика отмечает 101-й день рождения. По традиции, в этот день проходит президентский прием, который является формальным мероприятием.
Что же это значит...? Женщины должны быть одеты в вечернее длинное платье или вечерний комплект из отдельных предметов, допускается качественная бижутерия. Мужчинам следует надеть парадный костюм или смокинг с черным галстуком или бабочкой.
И если с мужским дресс-кодом все, вроде бы, ясно, то к дамам применимы еще некоторые правила. Так, например, на формальных мероприятиях стоит отдать предпочтение платьям с закрытыми плечами, при этом руки могут оставаться открытыми. Юбка, в идеале, должна прикрывать щиколотки или вовсе достигать пола. О глубоком декольте тоже лучше забыть, ровно как и о высоких разрезах.
Однако, некоторые гости приема этими правилами слегка пренебрегли...
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