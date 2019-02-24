Как ярко! Наряд Кадри Симсон на президентском приеме достоин всех похвал!
Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон для президентского приема выбрала платье ярко-розового цвета, которое выгодно подчеркнуло все достоинства фигуры политика.
Образ Кадри дополнила блестящим клатчем и золотыми аксессуарами.
Отметим, что после речи президента политик поделилась с журналистами своими впечатлениями, пишет Rus.Postimees.
Говоря о концерте, Симсон отметила, что ей пришелся по душе союз самых любимых в Эстонии актеров старшего поколения и детей. «На совместную работу различных поколений всегда приятно смотреть», - сказала она.
А вот президентскую речь ей было больно слушать. «В связи с речью я должна сказать, что все время было страшно и больно слушать, насколько больно президенту может быть произносить это, поскольку у нее был хриплый голос», - сказала она.