Пн, 25.02.2019
Галерея: смотри, какие красотки собрались на препати Simple Session в Таллинне! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Как ярко! Наряд Кадри Симсон на президентском приеме достоин всех похвал!

Как ярко! Наряд Кадри Симсон на президентском приеме достоин всех похвал!
ФОТО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Кадри Симсон.

ФОТО: Vabariigi Presidendi Kantselei

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон для президентского приема выбрала платье ярко-розового цвета, которое выгодно подчеркнуло все достоинства фигуры политика. 

Образ Кадри дополнила блестящим клатчем и золотыми аксессуарами.  

Kadri Simson

ФОТО: Vabariigi Presidendi Kantselei

Отметим, что после речи президента политик поделилась с журналистами своими впечатлениями, пишет Rus.Postimees

Говоря о концерте, Симсон отметила, что ей пришелся по душе союз самых любимых в Эстонии актеров старшего поколения и детей. «На совместную работу различных поколений всегда приятно смотреть», - сказала она.

А вот президентскую речь ей было больно слушать. «В связи с речью я должна сказать, что все время было страшно и больно слушать, насколько больно президенту может быть произносить это, поскольку у нее был хриплый голос», - сказала она. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ