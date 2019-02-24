Голливудская звезда: жена эстонского политика поразила своей красотой

Эстонскому политику и председателю комиссии по экономике Свену Сестру в жены досталась настоящая красавица! Визит пары на президентский прием нельзя оставить без внимания.
Каждый выход Кайри Сестер в свет становится поводом для обсуждения в СМИ и социальных сетях. Правда, в отличии от многих звезд и светских львиц, Кайри не приходится сталкиваться с критикой. Еще бы! Женщина всегда демонстрирует безупречный вкус, а ее фигура, даже при большом желании злопыхателя, не даст никому повода отозваться о ней нелестно.
Этот раз не стал исключением...
Для торжественного мероприятия Кайри выбрала небесно-голубое платье в пол, украшенное белыми узорами, напоминающими мрамор.
К слову, в прошлом году Кайри также получила массу положительных комментариев относительно ее наряда на приеме по случаю 100-летия ЭР.