Голливудская звезда: жена эстонского политика поразила своей красотой

Каждый выход Кайри Сестер в свет становится поводом для обсуждения в СМИ и социальных сетях. Правда, в отличии от многих звезд и светских львиц, Кайри не приходится сталкиваться с критикой. Еще бы! Женщина всегда демонстрирует безупречный вкус, а ее фигура, даже при большом желании злопыхателя, не даст никому повода отозваться о ней нелестно.