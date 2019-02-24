Пн, 25.02.2019
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Голливудская звезда: жена эстонского политика поразила своей красотой

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Sven Sester abikaasaga

ФОТО: Madis Sinivee

Эстонскому политику и председателю комиссии по экономике Свену Сестру в жены досталась настоящая красавица! Визит пары на президентский прием нельзя оставить без внимания. 

Каждый выход Кайри Сестер в свет становится поводом для обсуждения в СМИ и социальных сетях. Правда, в отличии от многих звезд и светских львиц, Кайри не приходится сталкиваться с критикой. Еще бы! Женщина всегда демонстрирует безупречный вкус, а ее фигура, даже при большом желании злопыхателя, не даст никому повода отозваться о ней нелестно. 

Этот раз не стал исключением...

ФОТО: Madis Sinivee

Для торжественного мероприятия Кайри выбрала небесно-голубое платье в пол, украшенное белыми узорами, напоминающими мрамор. 

ФОТО: Madis Sinivee

К слову, в прошлом году Кайри также получила массу положительных комментариев относительно ее наряда на приеме по случаю 100-летия ЭР. 

ФОТО: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

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