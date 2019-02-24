Фото: Анастасия Волочкова в прозрачных трусиках показала экстремальный шпагат

Накануне артистка забралась верхом на купели и приняла любимую позу там. Обсудить этот шпагат фанаты, к их сожалению, не смогли, поскольку артистка закрыла свой блог от комментариев. Однако многих явно интересовал вопрос, потребовалась ли ей помощь, чтобы спуститься, пишет 7d.org.ua.