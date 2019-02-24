Пн, 25.02.2019
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  • Фото: Анастасия Волочкова в прозрачных трусиках показала экстремальный шпагат

Фото: Анастасия Волочкова в прозрачных трусиках показала экстремальный шпагат

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Анастасия Волочкова.

ФОТО: Instagram

Анастасия Волочкова снова удивила публику неожиданным шпагатом. Балерина раздвинула ноги верхом на любимой купели. Волочкова уже показывала шпагат верхом на лошади, на яхте и в других, не самых подходящих местах. 

Накануне артистка забралась верхом на купели и приняла любимую позу там. Обсудить этот шпагат фанаты, к их сожалению, не смогли, поскольку артистка закрыла свой блог от комментариев. Однако многих явно интересовал вопрос, потребовалась ли ей помощь, чтобы спуститься, пишет 7d.org.ua.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вечер пятничный в русской домашней бане и в ледяной купели бесподобен! Во льдах можно очиститься от любого негатива.💨 А как же без #шпагатволочковой ?😂 Совершенно верно. Никак.😂 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #баня

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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