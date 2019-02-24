Великий режиссер Георгий Данелия находится в коме

Народный артист СССР Георгий Данелия, госпитализированный в Москве с воспалением легких, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье супруга режиссера Галина Данелия.

Ранее она рассказала, что режиссер попал в реанимацию одной из столичных клиник, не уточнив, когда это произошло.

"Георгий Николаевич в стабильно тяжелом состоянии. Но ему стабилизировали дыхание, и сейчас уже есть какая-то мини-положительная динамика", - сказала собеседница агентства.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм", где учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана, Михаила Калатозова. После окончания курсов начал работать на "Мосфильме" режиссером-постановщиком. Известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963), среди других работ - "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).