Вс, 24.02.2019
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  • Галерея: главная вечеринка года началась! Гости президентского приема поражают нарядами

Галерея: главная вечеринка года началась! Гости президентского приема поражают нарядами

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Главная вечеринка года уже началась. Сегодня президент Керсти Кальюлайд принимает лучших из лучших граждан нашей страны в театре «Эстония». На празднике работают фотокорреспонденты, которые доносят до нас снимки самых ярких моментов.

Всего в этом году около 1000 приглашенных. Все они, как правило, придут со спутником или спутницей, и выстроятся в очередь на рукопожатие к Керсти Кальюлайд и ее мужу Георгию-Рене Максимовскому. 

Смотрите фото гостей в зале! 

Также следите за прямой фото-и видеотрансляцией ЗДЕСЬ!

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