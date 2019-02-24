Галерея: главная вечеринка года началась! Гости президентского приема поражают нарядами

Главная вечеринка года уже началась. Сегодня президент Керсти Кальюлайд принимает лучших из лучших граждан нашей страны в театре «Эстония». На празднике работают фотокорреспонденты, которые доносят до нас снимки самых ярких моментов.
Всего в этом году около 1000 приглашенных. Все они, как правило, придут со спутником или спутницей, и выстроятся в очередь на рукопожатие к Керсти Кальюлайд и ее мужу Георгию-Рене Максимовскому.
Смотрите фото гостей в зале!
Также следите за прямой фото-и видеотрансляцией ЗДЕСЬ!