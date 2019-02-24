Пн, 25.02.2019
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  • Как это было: самые яркие и курьезные моменты ​президентского приема!

Как это было: самые яркие и курьезные моменты ​президентского приема!
ЭР - 101!

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ФОТО: Madis Sinivee

Самое долгожданное торжество этого года начинается! Праздничный прием по случаю Дня независимости республики проходит в этому году в столичном концертном зале театра «Эстония». 

Более тысячи гостей приглашены в этом году на прием к Керсти Кальюлайд.

Нарядные политики, общественные деятели и знаменитости уже прибывают на место. Смотрите галерею и следите за нашим блогом до самой ночи! 

Для вас работает редакция порталов Limon.ee и Krasotka.ee. 

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