Как это было: самые яркие и курьезные моменты президентского приема!
Самое долгожданное торжество этого года начинается! Праздничный прием по случаю Дня независимости республики проходит в этому году в столичном концертном зале театра «Эстония».
Более тысячи гостей приглашены в этом году на прием к Керсти Кальюлайд.
Нарядные политики, общественные деятели и знаменитости уже прибывают на место. Смотрите галерею и следите за нашим блогом до самой ночи!
Для вас работает редакция порталов Limon.ee и Krasotka.ee.