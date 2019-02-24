23-летняя модель продала свою девственность политику за два миллиона евро

21 февраля сайт газеты The Mirror опубликовал откровения жительницы Азербайджана и известной модели Махбубы Мамедзаде, которая выставила на продажу свою девственность.

Не так давно девушка разместила объявление на профильном немецком сайте и, как сообщает издание, уже получила финальное предложение в размере около двух миллионов евро.

«Я хочу продать девственность, чтобы купить для нас с мамой дом — так мы наконец получим собственное жилье. Моя мама всю жизнь заботилась обо мне, и теперь я делаю это ради нее, чтобы она мной гордилась», — сообщила Махбуба.

Девушка хочет с помощью вырученных денег финансово обеспечить свою мать Реклама Мамедзаде также выразила желание переехать в США, чтобы там продолжить свою модельную карьеру.