23-летняя модель продала свою девственность политику за два миллиона евро
Случаи, когда девушки выставляют на аукцион девственность — сегодня не редкость. На днях свою историю западным СМИ рассказала модель из Азербайджана, которая оправдывает этот поступок желанием добиться расположения со стороны матери, передает Woman.
21 февраля сайт газеты The Mirror опубликовал откровения жительницы Азербайджана и известной модели Махбубы Мамедзаде, которая выставила на продажу свою девственность.
Не так давно девушка разместила объявление на профильном немецком сайте и, как сообщает издание, уже получила финальное предложение в размере около двух миллионов евро.
«Я хочу продать девственность, чтобы купить для нас с мамой дом — так мы наконец получим собственное жилье. Моя мама всю жизнь заботилась обо мне, и теперь я делаю это ради нее, чтобы она мной гордилась», — сообщила Махбуба.
Девушка хочет с помощью вырученных денег финансово обеспечить свою мать Реклама Мамедзаде также выразила желание переехать в США, чтобы там продолжить свою модельную карьеру.
Манекенщица принимала участие в турецкой Неделе моды Land of the Legends. Известно, что победителем аукциона стал политик из Токио, чье имя, по понятным причинам, держится в секрете. Вторую по величине ставку предложил юрист из Лондона, третью — футболист из Мюнхена. Как сообщают журналисты, встреча Махбубы и ее первого мужчины произойдет в Германии, где подобный вид отношений легализован.