Метко! Ребенок эстонской звезды родился в день рождения республики

Прийт, который играет в Америке под псевдонимом Брэд Юрьенс, вчера вечером рассказал своим поклонникам в социальных сетях, что его малышка никак не желает появляться на свет, хотя у супруги уже прошла сороковая неделя беременности. Также музыкант объяснил, что они едут в больницу, а ему уже не терпится увидеть маленького «пирата».

Радостное событие не пришлось долго ждать! Сегодня с долгожданным отцовством гитариста поздравляют в том числе эстонские знаменитости.

Как назвали маленькую девочку, пока неизвестно. Впрочем, ее день рождения легко запомнить в будущем, так как это день рождения Эстонской Республики.