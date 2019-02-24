Метко! Ребенок эстонской звезды родился в день рождения республики

Эстонский гитарист, который уже много лет проживает в США, Прийт «Брэд» Юрьенс сообщил в своем Facebook, что сегодня, 24 февраля, родилась его дочь.
Прийт, который играет в Америке под псевдонимом Брэд Юрьенс, вчера вечером рассказал своим поклонникам в социальных сетях, что его малышка никак не желает появляться на свет, хотя у супруги уже прошла сороковая неделя беременности. Также музыкант объяснил, что они едут в больницу, а ему уже не терпится увидеть маленького «пирата».
Радостное событие не пришлось долго ждать! Сегодня с долгожданным отцовством гитариста поздравляют в том числе эстонские знаменитости.
Как назвали маленькую девочку, пока неизвестно. Впрочем, ее день рождения легко запомнить в будущем, так как это день рождения Эстонской Республики.
Напомним, что Брэд и его супруга Хедди объявили о том, что ожидают ребенка, 9 октября, когда они получили подтверждение в Восточно-Таллиннской центральной больнице.