Участницу «Евровидения» от Украины могут не пустить на конкурс

Представлять Украину на конкурсе «Евровидении-2019» должна певица Maruv, победившая по итогам голосования в национальном отборе. Однако ее участие в конкурсе до сих пор остается под вопросом и всему причиной –концертная деятельность артистки в России.
Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) примет окончательное решение об участии Maruv в «Евровидении» в течение 48 часов, сообщила член правления НОТУ Александра Кольцова.
«В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину», — сообщила член НОТУ Александра Кольцова, добавив, что в договоре с певицей есть «пункт, который нужно обсудить».
Стоит отметить, что ранее дуэт «Анна – Мария» считался лидером голосования, однако высказывания о Крыме лишили девушек права поехать в Израиль.
Напомним, девушки заявили, что Киев просто потерял полуостров, что шокировала ведущего передачи. В результате сестер мгновенно затравили в украинском сегменте соцсетей, а их родителей, которые, как выяснилось, живут в Крыму, тут же занесли в черный список одиозного украинского сайта «Миротворец».