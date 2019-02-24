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Участницу «Евровидения» от Украины могут не пустить на конкурс

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February 23, 2019 - Kiev, Ukraine - Ukrainian singer MARUV speaks after performing during the Eurovision Song Contest (ESC) 2019 national selection final in Kiev, Ukraine, on 23 February 2019. Ukrainian singer MARUV with 'Siren Song' song will represents Ukraine during the 2019 the Eurovision Song Contest contest in Tel Aviv, Israel from 14 to 18 May 2019. (Credit Image: © Serg Glovny/ZUMA Wire)

ФОТО: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com

​Представлять Украину на конкурсе «Евровидении-2019» должна певица Maruv, победившая по итогам голосования в национальном отборе. Однако ее участие в конкурсе до сих пор остается под вопросом и всему причиной –концертная деятельность артистки в России. 

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) примет окончательное решение об участии Maruv в «Евровидении» в течение 48 часов, сообщила член правления НОТУ Александра Кольцова. 

«В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину», — сообщила член НОТУ Александра Кольцова, добавив, что в договоре с певицей есть «пункт, который нужно обсудить».

Стоит отметить, что ранее дуэт «Анна – Мария» считался лидером голосования, однако высказывания о Крыме лишили девушек права поехать в Израиль. 

Напомним, девушки заявили, что Киев просто потерял полуостров, что шокировала ведущего передачи. В результате сестер мгновенно затравили в украинском сегменте соцсетей, а их родителей, которые, как выяснилось, живут в Крыму, тут же занесли в черный список одиозного украинского сайта «Миротворец».

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