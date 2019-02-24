Участницу «Евровидения» от Украины могут не пустить на конкурс

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) примет окончательное решение об участии Maruv в «Евровидении» в течение 48 часов, сообщила член правления НОТУ Александра Кольцова.

«В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину», — сообщила член НОТУ Александра Кольцова, добавив, что в договоре с певицей есть «пункт, который нужно обсудить».

Стоит отметить, что ранее дуэт «Анна – Мария» считался лидером голосования, однако высказывания о Крыме лишили девушек права поехать в Израиль.