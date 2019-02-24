Режиссер Георгий Данелия попал в реанимацию: названа причина госпитализации

По ее словам, Данелия находится в стабильно тяжелом состоянии. При этом она уточнила, что госпитализация прошла накануне вечером.

«Георгий Николаевич в стабильно тяжелом состоянии. Но ему стабилизировали дыхание, и сейчас уже есть какая-то мини-положительная динамика», – сказала собеседница агентства.

По данным телеканала «Звезда», режиссер был доставлен в одну из клиник Москвы с одышкой. Он почувствовал себя плохо и вызвал на дом скорую, после чего медики приняли решение о госпитализации. Предварительно, режиссер страдает пневмотораксом (скопление воздуха в легких).