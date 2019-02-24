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Режиссер Георгий Данелия попал в реанимацию: названа причина госпитализации

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Георгий Данелия с Эльдаром Рязановым.

ФОТО: Sysoyev Grigory / COVI

Народный артист СССР Георгий Данелия был госпитализирован в одну из столичных клиник с воспалением легких. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье супруга режиссера Галина Юркова-Данелия.

По ее словам, Данелия находится в стабильно тяжелом состоянии. При этом она уточнила, что госпитализация прошла накануне вечером.

«Георгий Николаевич в стабильно тяжелом состоянии. Но ему стабилизировали дыхание, и сейчас уже есть какая-то мини-положительная динамика», – сказала собеседница агентства.

По данным телеканала «Звезда», режиссер был доставлен в одну из клиник Москвы с одышкой. Он почувствовал себя плохо и вызвал на дом скорую, после чего медики приняли решение о госпитализации. Предварительно, режиссер страдает пневмотораксом (скопление воздуха в легких)

Режиссеру Георгию Данелии 88 лет. Среди его фильмов — «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза».

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