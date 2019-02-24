Взятки и заранее известные ответы: Артемий Троицкий рассказал про закулисье Первого канала

Две недели назад все СМИ облетела информация о том, что редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока игры «Что? Где? Когда» Александра Друзя в попытке подкупа. Общественность бурно отреагировала на вскрывшиеся факты, многие известные люди прокомментировали событие, а руководители Первого канала на время расследования отстранили Бера и Друзя от участия в играх.

Своим мнением решил поделился журналист Артемий Троицкий, который раскрыл подробности интеллектуальных шоу. В видеообращении он назвал Друзя «знатоком сомнительного качества», который не уверен в том, что сможет правильно ответить на вопросы игры, поэтому и прибегнул к обману, пишет StarHit.

Троицкий вспомнил, как в середине 80-х годов, еще будучи корреспондентом журнала «Юность», отправился писать о «Что? Где? Когда?». Тогда ему удалось пообщаться не только с создателем программы, но и с ее участниками.

«Во время интервью я познакомился со знатоками и ужаснулся, какая это клоака: лживая, алчная и неприятная, далекая от интеллектуального парения», — заявил Троицкий.

Артемий Троицкий. ФОТО: Mihhail Kolossok

По его мнению, клуб знатоков уже тогда был похож на банку с пауками и добавляет, что сообщество знатоков было пропитано интригами: постоянно обсуждали, кто участвует — а кто нет, кого отстранили от игры — а кто остался. Некоторые открыто говорили Троицкому, что играют в шоу для построения карьеры.

«С тех пор эти пороки расцвели. Они корчат из себя элиту, ходят в смокингах. Эти кухаркины дети пытаются демонстрировать манеры! Они думают, если начитались справочников, зазубрив их, то стали умниками, более того, интеллектуалами и элитой. Смешно», — говорит Троицкий.

Что касается игры «Кто хочет стать миллионером?», то журналист был удивлен тому, какие правила и порядки существуют на шоу. «Вопросы выбираются не рандомно. Они известны заранее, как и ответы, редакторам, а также продюсерам. В связи с этим, у меня существует две версии. Первая: этот Илья Бер, редактор «Кто хочет стать миллионером?» — самый честный человек в России. Вторая: там такое практикуется постоянно. Ну, а что: дали ответы, поделили выигрыш с победителем. Вот и все дела», — заявил Троицкий.

Не ускользнул от Троицкого и другой скандал, связанный уже с программой «Поле чудес». Напомним, что в Сети появилось видео, как после игры зрители бегут к столу и в спешке забирают себе еду, которую принесли участники викторины.

Леонид Якубович ФОТО: SCANPIX

«Якубовичу за программу всегда было немного стыдно, но деньги платят немалые, поэтому он свой стыд придерживает. Помню, как он высказывался о шоу, в том числе и о грандиозном наскоке на еду со стороны зрителей», — говорит Троцкий.