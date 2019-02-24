Взятки и заранее известные ответы: Артемий Троицкий рассказал про закулисье Первого канала

Артемий Троицкий высказался о многочисленных скандалах вокруг шоу Первого канала. По мнению журналиста, такие передачи как «Кто хочет стать миллионером?» или «Поле чудес» давно потеряли свою актуальность, а значит, их нужно закрыть.
Две недели назад все СМИ облетела информация о том, что редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока игры «Что? Где? Когда» Александра Друзя в попытке подкупа. Общественность бурно отреагировала на вскрывшиеся факты, многие известные люди прокомментировали событие, а руководители Первого канала на время расследования отстранили Бера и Друзя от участия в играх.
Своим мнением решил поделился журналист Артемий Троицкий, который раскрыл подробности интеллектуальных шоу. В видеообращении он назвал Друзя «знатоком сомнительного качества», который не уверен в том, что сможет правильно ответить на вопросы игры, поэтому и прибегнул к обману, пишет StarHit.
Троицкий вспомнил, как в середине 80-х годов, еще будучи корреспондентом журнала «Юность», отправился писать о «Что? Где? Когда?». Тогда ему удалось пообщаться не только с создателем программы, но и с ее участниками.
«Во время интервью я познакомился со знатоками и ужаснулся, какая это клоака: лживая, алчная и неприятная, далекая от интеллектуального парения», — заявил Троицкий.
По его мнению, клуб знатоков уже тогда был похож на банку с пауками и добавляет, что сообщество знатоков было пропитано интригами: постоянно обсуждали, кто участвует — а кто нет, кого отстранили от игры — а кто остался. Некоторые открыто говорили Троицкому, что играют в шоу для построения карьеры.
«С тех пор эти пороки расцвели. Они корчат из себя элиту, ходят в смокингах. Эти кухаркины дети пытаются демонстрировать манеры! Они думают, если начитались справочников, зазубрив их, то стали умниками, более того, интеллектуалами и элитой. Смешно», — говорит Троицкий.
Что касается игры «Кто хочет стать миллионером?», то журналист был удивлен тому, какие правила и порядки существуют на шоу. «Вопросы выбираются не рандомно. Они известны заранее, как и ответы, редакторам, а также продюсерам. В связи с этим, у меня существует две версии. Первая: этот Илья Бер, редактор «Кто хочет стать миллионером?» — самый честный человек в России. Вторая: там такое практикуется постоянно. Ну, а что: дали ответы, поделили выигрыш с победителем. Вот и все дела», — заявил Троицкий.
Не ускользнул от Троицкого и другой скандал, связанный уже с программой «Поле чудес». Напомним, что в Сети появилось видео, как после игры зрители бегут к столу и в спешке забирают себе еду, которую принесли участники викторины.
«Якубовичу за программу всегда было немного стыдно, но деньги платят немалые, поэтому он свой стыд придерживает. Помню, как он высказывался о шоу, в том числе и о грандиозном наскоке на еду со стороны зрителей», — говорит Троцкий.
Журналист рассказывает, что не был удивлен кадрами на видео, отметив, что никогда не был поклонником этой программы. По его мнению, ответы на вопросы «Поле чудес» может дать даже второклассник, но это не останавливает продюсеров шоу, которые выпускают его уже много лет.