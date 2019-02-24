Во Франции кремировали тело Лагерфельда: почему кутюрье боялся быть погребенным

Небольшая церемония прошла накануне в пятницу. На ней присутствовали родственники и друзья покойного. Среди них была Вирджиния Виар, которая сменила кутюрье на посту креативного директора дома моды Chanel, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, а также принцесса Монако Каролина.

Сам Лагерфельд ранее заявлял, что не хочет пышных похорон. Вероятно, его прах развеют вместе с прахом его матери и его давнего сожителя Жака де Башера, который умер от СПИДа в 1989 году. «Я попросил, чтобы меня кремировали и мой прах развеяли с прахом моей матери и Шупет (его кошки – ред.), если она умрет раньше меня», – рассказывал кутюрье в одном из последних интервью.

Свои пожелания на случай смерти модельер, скончавшийся в возрасте 85 лет, высказывал не раз – не однажды он говорил, что предпочел бы, чтобы его кремировали после кончины, поскольку «лучше умереть, чем быть погребенным под землей».

Церемония похорон всегда вызывала у кутюрье отвращение: проходить перед гробом покойного, лить слезы, одеваться в черное, — все это казалось Лагерфельду страшной безвкусицей, которой он старался избегать. Но оценивать ее он не стеснялся. Так, например, в интервью журналу Numero он довольно презрительно отозвался о торжественной и многолюдной церемонии прощания с рок-певцом Джонни Холлидеем, скончавшимся в 2917-м: «Учитывая печальную истории семьи Холлидея, похороны в Мадлен выглядели сплошным фарсом». А в 2015 году в интервью журналисту Марку-Оливье Фогьелю в передаче «Le Divan», рассуждая о погребении после смерти, кутюрье говорил:

«Я нахожу это чудовищным. Я хочу просто исчезнуть, как животные – в диком лесу. Это ужасно – закапывать человеческие останки».

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Одно из своих последних интервью Карл Лагерфельд дал журналу Paris Match в июле 2018 года. Когда журналистка спросила его, кого он видит своим преемником, кутюрье ответил: «Неуместный вопрос — я бессмертен». А когда корреспондент издания сказала, что не представляет себе мир без него, сказал: «Тем лучше! Это сохраняет во мне молодость и энергию, мне это очень нравится. Я делаю по двенадцать коллекций в год. Я не вижу, кто мог бы это делать вместо меня».

Сама по себе идея смерти, как пишет Le Monde, была для Лагерфельда невыносима. Вплоть до самой его кончины в американском госпитале в Нейи его окружение не решалось обсуждать вероятность, что он умрет. И это они тоже делали по воле кутюрье – можно говорить только о жизни, о работе.