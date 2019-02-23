Мэрайя Кэри восхитила точеной фигурой в облегающем наряде

Когда Мэрайя Кэри впервые заявила, что планирует удалить часть желудка ради того, чтобы похудеть, многие довольно скептически отнеслись к ее решению. Поклонники были уверены, что никакая операция не поможет, если певица просто не начнет следить за своим питанием и заниматься спортом. Однако спустя несколько месяцев после хирургического вмешательства Мэрайя выглядит великолепно и раз за разом восхищает поклонников точеной фигурой.