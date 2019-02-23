Сб, 23.02.2019
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Мэрайя Кэри восхитила точеной фигурой в облегающем наряде
ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

Фигура певицы выглядит действительно прекрасно.

Когда Мэрайя Кэри впервые заявила, что планирует удалить часть желудка ради того, чтобы похудеть, многие довольно скептически отнеслись к ее решению. Поклонники были уверены, что никакая операция не поможет, если певица просто не начнет следить за своим питанием и заниматься спортом. Однако спустя несколько месяцев после хирургического вмешательства Мэрайя выглядит великолепно и раз за разом восхищает поклонников точеной фигурой. 

ФОТО: Vida Press

На днях Кэри поделилась в личном микроблоге снимком, на котором позирует в облегающем платье. Наряд певицы идеально подчеркнул ее талию и роскошные формы, которые вызвали восторг у подписчиков Мэрайя. Кто бы что не говорил, а 48-летняя звезда выглядит великолепно! 

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