Мэрайя Кэри восхитила точеной фигурой в облегающем наряде
Фигура певицы выглядит действительно прекрасно.
Когда Мэрайя Кэри впервые заявила, что планирует удалить часть желудка ради того, чтобы похудеть, многие довольно скептически отнеслись к ее решению. Поклонники были уверены, что никакая операция не поможет, если певица просто не начнет следить за своим питанием и заниматься спортом. Однако спустя несколько месяцев после хирургического вмешательства Мэрайя выглядит великолепно и раз за разом восхищает поклонников точеной фигурой.
На днях Кэри поделилась в личном микроблоге снимком, на котором позирует в облегающем платье. Наряд певицы идеально подчеркнул ее талию и роскошные формы, которые вызвали восторг у подписчиков Мэрайя. Кто бы что не говорил, а 48-летняя звезда выглядит великолепно!