Стало известно, почему Кейт Миддлтон не пришла на вечеринку Меган Маркл

Недавно в Нью-Йорке прошла вечеринка посвященная первенцу Меган Маркл и принца Гарри – baby shower. Однако среди приглашенных гостей не увидели жену принца Уильяма Кейт Миддлтон, пишет ТСН.

Уже давно ходят слухи о том, что в королевской семье непростые отношения, особенно между двумя герцогинями. Поэтому, когда Кейт отказалась от приглашения на праздник Меган, напряжение стало расти.

Но, как оказалось, у герцогини Кембриджской была веская причина не приезжать в Нью-Йорк. Она вместе с принцем Уильямом и детьми отправились в секретный отпуск, как сообщает издание The Sun.

Семья решила отдохнуть от королевских обязанностей и провести время вместе. Маленькие принц Джордж и принцесса Шарлотта были освобождены от занятий на неделю, чтобы отдохнуть с родителями на горнолыжном курорте.