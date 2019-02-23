Сб, 23.02.2019
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Стало известно, почему Кейт Миддлтон не пришла на вечеринку Меган Маркл

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Kate Middleton

ФОТО: Joe Giddens / PA Wire/PA Images / Scanpix

У герцогини Кембриджской появились другие планы. 

Недавно в Нью-Йорке прошла вечеринка посвященная первенцу Меган Маркл и принца Гарри – baby shower. Однако среди приглашенных гостей не увидели жену принца Уильяма Кейт Миддлтон, пишет ТСН.

Уже давно ходят слухи о том, что в королевской семье непростые отношения, особенно между двумя герцогинями. Поэтому, когда Кейт отказалась от приглашения на праздник Меган, напряжение стало расти.

Но, как оказалось, у герцогини Кембриджской была веская причина не приезжать в Нью-Йорк. Она вместе с принцем Уильямом и детьми отправились в секретный отпуск, как сообщает издание The Sun.

Семья решила отдохнуть от королевских обязанностей и провести время вместе. Маленькие принц Джордж и принцесса Шарлотта были освобождены от занятий на неделю, чтобы отдохнуть с родителями на горнолыжном курорте.

Что касается Меган Маркл, герцогиня Сассекська планирует провести еще одну baby shower вечеринку в Лондоне. Это мероприятие точно не пропустит никто из королевской семьи. 

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