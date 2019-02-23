Страшно смотреть... Родриго Алвес показал лицо после очередной пластической операции

Недавно он обратился к иранским врачам с просьбой уменьшить ему лицо. Операция длилась пять часов, в общей сложности хирурги удалили около 5 сантиметров кожи и наложили огромное количество швов. Несмотря на отеки, из-за которых «Кен» не может даже открыть глаза, он утверждает, что чувствует себя прекрасно.