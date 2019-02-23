Сб, 23.02.2019
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  • Страшно смотреть... Родриго Алвес показал лицо после очередной пластической операции

Страшно смотреть... Родриго Алвес показал лицо после очередной пластической операции

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ФОТО: Vida Press

35-летний Родриго Алвес, известный своим стремлением стать реальной копией куклы Кена, перенес новую пластическую операцию, число которых уже близится к 70. 

Недавно он обратился к иранским врачам с просьбой уменьшить ему лицо. Операция длилась пять часов, в общей сложности хирурги удалили около 5 сантиметров кожи и наложили огромное количество швов. Несмотря на отеки, из-за которых «Кен» не может даже открыть глаза, он утверждает, что чувствует себя прекрасно.

На днях папарацци подловили мужчину во время шоппинга в Милане... 

Вот как он выглядит теперь!

ФОТО: Vida Press

ФОТО: Vida Press

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