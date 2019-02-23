Сб, 23.02.2019
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Лауреата Грэмми обвинили в изнасиловании несовершеннолетних
В деле певца фигурируют четыре жертвы от 13 до 16 лет

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R. Kelly is escorted by police in custody at the Chicago

ФОТО: Nader Issa / AP

Прокуратура округа Кук в американском штате Иллинойс предъявила в пятницу, 22 февраля, певцу R Kelly обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами, сообщает TMZ.

Как сообщает TMZ Обвинения связаны с девушками в возрасте от 13 до 16 лет.  

В минувшем январе адвокат одной из его предполагаемых жертв передал в прокуратуру видеозапись, на которой поп-звезда предположительно занимается сексом с несовершеннолетней девушкой.

Ранее R Келли уже обвинялся в распространении детской порнографии и сексуальных домогательствах, но был оправдан. Все обвинения он отрицает.

ФОТО: / AP

Судебные слушания по делу 52-летнего музыканта состоятся 8 марта в Чикаго.

Исполнитель R Kelly (настоящее имя Роберт Сильвестр Келли) приобрел известность в 1990-ых годах. В 1998 году его песня I Believe I Can Fly была отмечена тремя премиями Грэмми.

ФОТО: / AP

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