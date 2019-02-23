Лауреата Грэмми обвинили в изнасиловании несовершеннолетних

Как сообщает TMZ Обвинения связаны с девушками в возрасте от 13 до 16 лет.

В минувшем январе адвокат одной из его предполагаемых жертв передал в прокуратуру видеозапись, на которой поп-звезда предположительно занимается сексом с несовершеннолетней девушкой.

Ранее R Келли уже обвинялся в распространении детской порнографии и сексуальных домогательствах, но был оправдан. Все обвинения он отрицает.

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Судебные слушания по делу 52-летнего музыканта состоятся 8 марта в Чикаго.

Исполнитель R Kelly (настоящее имя Роберт Сильвестр Келли) приобрел известность в 1990-ых годах. В 1998 году его песня I Believe I Can Fly была отмечена тремя премиями Грэмми.