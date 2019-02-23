Немного чувств в соцсетях: Валерий Меладзе публично признался Альбине Джанабаевой в любви

Похоже, даже спустя годы отношений между Валерием Меладзе и Альбиной Джанабаевой не пропала романтика. На днях певица разместила в своем блоге видео с выступления, где она исполняет песню "ВИА Гры" "Пошел вон". И пока поклонники комментировали голос певицы, ее наряд и прическу, муж решил пошутить, ответив на название песни.