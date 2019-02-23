Сб, 23.02.2019
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  • Немного чувств в соцсетях: Валерий Меладзе публично признался Альбине Джанабаевой в любви

Немного чувств в соцсетях: Валерий Меладзе публично признался Альбине Джанабаевой в любви

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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

В Cети умиляются милой перепиской Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой.

Похоже, даже спустя годы отношений между Валерием Меладзе и Альбиной Джанабаевой не пропала романтика. На днях певица разместила в своем блоге видео с выступления, где она исполняет песню "ВИА Гры" "Пошел вон". И пока поклонники комментировали голос певицы, ее наряд и прическу, муж решил пошутить, ответив на название песни. 

"Люблю. Не пойду!" — написал Валерий Меладзе под видео Альбины, на что она ответила смайликом с сердечками. Теперь в сети не перестают умиляться милому общению супругов, восхищаясь их крепкими отношениями спустя годы супружеской жизни. 

ФОТО: скриншот

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