Горячий кадр: самая красивая девушка Москвы показала себя в ванной

Победительница конкурса «Мисс Москва — 2018» 24-летняя Алеся Семеренко, модель и популярный инстаграм-блогер, за которую болели ее 200 тысяч подписчиков, опубликовала жаркий снимок в Instagram.
На фото 24-летняя уроженка Краснодарского края позирует голышом в ванной на фоне панорамных окон, предоставляющих потрясающий вид на океан. Поклонники засыпали девушку хвалебными комментариями.
Напомним, 24 декабря 2018 года Жюри признало Алесю Семеренко самой красивой из 49 участниц конкурса «Мисс Москва — 2018».
«Спасибо огромное, у меня нет слов, сегодня сбылась моя мечта. Хочу сказать, что самым сложным были репетиции, а не сам конкурс. Хотя в финале я боялась забыть некоторые движения в танце», — сказала девушка после того, как ей вручили корону победительницы.