Горячий кадр: самая красивая девушка Москвы показала себя в ванной

«Спасибо огромное, у меня нет слов, сегодня сбылась моя мечта. Хочу сказать, что самым сложным были репетиции, а не сам конкурс. Хотя в финале я боялась забыть некоторые движения в танце», — сказала девушка после того, как ей вручили корону победительницы.