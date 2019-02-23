Дурной знак: в Японии выловили рыбу, предвещающую цунами

В Японии всерьез опасаются мощного цунами или землетрясения. Совсем недавно на побережье были выловленыдве гигантские глубоководные рыбы редкого вида ремнетел Рассела (ремень-рыба). Этих морских обитателей в Стране восходящего солнца называют «Ryugu no tsukai» на японском языке, или «Посланник из Морского Дворца Бога». Они могут достигать 11 метров в длину.

У местного населения эта рыба вызывает благоговейный ужас. Ведь, согласно преданию, она поднимается на поверхность, когда назревает стихийное бедствие.

Мэр села Йомитан Сатоми Хига подтвердил, что в рыболовных сетях были обнаружены сразу две живые особи. «Они выглядели таинственными и прекрасными», - отмечает CNN.

Отмечается, что десятки ремень-рыб были обнаружены на побережье Японии непосредственно перед землетрясением в Фукусиме в 2011 году и последующим цунами. Тогда в результате стихийных бедствий погибло более 20 000 человек. Мощность землетрясения составила девять баллов, и это одна из самых крупных катастроф за минувшее столетие. Она повлекла за собой печально известную аварию на АЭС Фукусима-1.

Ученые, впрочем, сомневаются в том, что ремнетелы Рассела являются вестниками стихийных бедствий. Специалист Казуса Сайба пояснил, что глубоководные виды рыб могут подниматься на поверхность из-за глобального потепления или незначительных изменений в земной коре.