Eesti Laul 2019, или Лимонная вечеринка красавчика Виктора Крона. Что теперь ждать Эстонии?

Столь противоречивой развязки очередного песенного состязания в Saku Suurhall на памяти автора не было. Даже суперфинал-2014, когда не хотелось болеть ни за кого. Победа женского лобби, в результате которого все три зайчика-мальчика угодили в лимонную вечеринку суперфинала, привела к тому, что Виктор сохранил свой электорат, а Стефан с Уку собирали объедки. В итоге, шведопротеже Стига Рясты, которому хватило кофе лишь на выход за спиной у Виктора в начале трансляции, отправится в Тель-Авив, где, скорее всего, подметет своим подолом подвал полуфинала, так как шведский субстрат слишком часто летит в ничто, если не представляет Швецию (здесь Стиг Ряста мог бы мне знаками напомнить о том, что песня написана эстонскими авторами, но не сможет, так как опять уснул). На фоне песни Кроне выбранные синхронно аутентичные песни Словении и Латвии смотрятся, да и слушаются намного выигрышнее.

Новая метла товарища Рахула во многом не стала ломать устоявшийся канон. При этом – жюри стало голосовать еще более странно. В результате, в первом полуфинале могли утонуть и Сандра Нурмсалу, и Эмили Джей, а Стефан раскатал Виктора Кроне, правда, с минимальным перевесом. Зато зрители умудрились здорово намылить шею жюри за 4-е место Софии Рубиной. У зрителей женщина с атомным взрывом на голове болталась на 10-м месте. Во втором полуфинале вся история продолжилась – месть Лыхмуса состоялась, но 11-е место Грете Пайи, которая смогла обойти только Кайю Тамм с ее кошачьей психбольницей, вызывает огромное удивление. Не менее странным оказалось двойное 9-е место Лейси Джей и Дуэта Пехк/Мяги.

Тема жюри продолжила удивлять на финале, где все с радостью получили парочку европейских судей, обрамленную толпой ноунеймов из США. Неужели организаторы всерьез считают, что именно такое жюри будет в дальнейшем голосовать на самом Евровидении? Причем эти самые американцы упорно волокли на первое место самую американизированную песню всего отбора и так же тупо топили Кроне и Ингер. Но недотопили – Виктор влез в суперфинал и там дал всем леща. Дальше начинается самое любопытное. Согласно выложенной ERR суммарной таблице голосования Виктор Кроне вообще мог не пройти в суперфинал. Но хитро продуманная система с разведением мест по баллам жюри не дала сбоя и швед прошел дальше несмотря на 9-е(!!!) место по жюри.

Можно еще долго дискутировать о бюджетной сцене и полном отсутствии номеров на конкурсе как таковых. Весь визуальный ряд производил впечатление, что между конкурсами прошел не год, а лет пять-семь. Причем в обратную сторону. Полностью провалены скетчи – единственным смешным моментом стали Аго Андерсен и голая Анне Вески Сюнне Вальтри. Мультики про космических бабуль оказались слишком лобовыми. Как минимум за все предыдущие конкурсы еще ни разу ни детям в зале (а их было большинство), ни у экранов не предлагали просмотр порнухи с лосями или птичками, которым п***й на то, что раки красные (пусть ЭТВ+ осторожно заменило это на «все равно»). Возникает вопрос – куда дели прекрасные и тонкие шутки в духе Tujurikkuja. Да, они были грубее, брутальнее и вызывали намного больше истерики у моралистов. Но их, черт возьми, не мог понять десятилетний ребенок, который в субботу в Саку имел полное право показать пальцем на экран и сказать на весь зал в голос: «Смотри, лоси трахаются!»