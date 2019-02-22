Американский блогер предостерегает: не просите в Эстонии говорить с вами по-русски!

Теперь же молодой человек планирует посетить Эстонию и ждет всех своих фанатов 10 марта в 18:00 в боулинге Kuulsaal (бульвар Мере).

Последнее видео, связанное с Эстонией, опубликовано молодым человеком 14 февраля. В том числе речь идет о вещах, которые в нашей стране делать нельзя, а что лучше сделать.