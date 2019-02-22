Американский блогер предостерегает: не просите в Эстонии говорить с вами по-русски!

В Youtube активной рекламой Эстонии занимается американский блогер Брайан Велес. У парня несколько видео, в которых он обсуждает эстонскую музыку, говорит о местных обычаях и пробует эстонские сладости.
Теперь же молодой человек планирует посетить Эстонию и ждет всех своих фанатов 10 марта в 18:00 в боулинге Kuulsaal (бульвар Мере).
Последнее видео, связанное с Эстонией, опубликовано молодым человеком 14 февраля. В том числе речь идет о вещах, которые в нашей стране делать нельзя, а что лучше сделать.
- В Эстонии нельзя гулять без отражателя;
- В гостях нужно снимать обувь;
- Эстонцы довольно занятые;
- Не просите их говорить по-русски;
- Посещая Эстонию, не забывайте, что страна Таллинном не ограничивается;
- Одевайтесь согласно погоде, здесь холодно;
- Эстонцы дружелюбные и патриотичные.