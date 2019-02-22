Сб, 23.02.2019
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Американский блогер предостерегает: не просите в Эстонии говорить с вами по-русски!

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Американский блогер

ФОТО: Kuvatõmmis videost

В Youtube активной рекламой Эстонии занимается американский блогер Брайан Велес. У парня несколько видео, в которых он обсуждает эстонскую музыку, говорит о местных обычаях и пробует эстонские сладости. 

Теперь же молодой человек планирует посетить Эстонию и ждет всех своих фанатов 10 марта в 18:00 в боулинге Kuulsaal (бульвар Мере). 

Последнее видео, связанное с Эстонией, опубликовано молодым человеком 14 февраля. В том числе речь идет о вещах, которые в нашей стране делать нельзя, а что лучше сделать.  

  • В Эстонии нельзя гулять без отражателя; 
  • В гостях нужно снимать обувь;
  • Эстонцы довольно занятые;
  • Не просите их говорить по-русски;
  • Посещая Эстонию, не забывайте, что страна Таллинном не ограничивается;
  • Одевайтесь согласно погоде, здесь холодно;
  • Эстонцы дружелюбные и патриотичные. 

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