Магнитные бури в марте 2019: узнай, какие дни самые опасные для метеозависимых

Магнитные бури в марте 2019 всерьез проявятся в середине месяца, но метеозависимые люди могут ощущать на себе их влияние в течение целой недели. Чтобы магнитные колебания не застали тебя врасплох, узнай, когда ожидаются бури, и подготовься к ним заранее.

В общей сложности различают слабые, средние и сильные магнитные бури, которые по-разному могут оказывать влияние на людей.Нормальное функционирование большинства органов может нарушиться, если вы склонны ощущать на себе магнитные бури. В марте будет всего несколько больших вспышек магнитных бурь, но мы советуем тебе отметить себе эти даты.

Магнитные бури: прогноз на март 2019 года по числам

Магнитные колебания возможны: 13, 16, 28, 29 марта.

Серьезные магнитные бури в марте 2019 ожидаются: 19, 21 и 22 марта.

Магнитные бури в марте 2019 года – плохое самочувствие

Магнитные бури могут провоцировать физические изменения в теле, нарушая работу внутренних органов. Симптомы могут быть следующими: сгущение крови, нарушение работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Также может возникнуть беспричинная тревожность, страхи, головные боли.

Под влияние повышенной энергии Солнца чаще всего попадают дети, беременные девушки, люди преклонного возраста. Ухудшить самочувствие способны хронические болезни, так как порывы солнечного ветра способствуют их обострению.