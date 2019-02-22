Сб, 23.02.2019
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«Сил нет, все дрожит»: Лариса Гузеева призналась, что серьезно заболела

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Лариса Гузеева

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Советская и российская актриса театра и кино, ведущая передачи «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева призналась в болезни, пишет Экспресс газета.

Оказалось, что она подхватила грипп, который протекает очень тяжело. Однако, несмотря на недуг, 59-летняя знаменитость продолжает выходить на работу. Об этом сама Гузеева рассказала поклонником в Stories своего аккаунта в Instagram.

«Друзья, у меня начались трудовые будни. Очень вас прошу, носите маски, потому что грипп страшный. Меня так свалило, но все равно приходится работать. А вы уже берегите себя. Температуру сбила, но сил нет, все дрожит», — рассказала лицедейка.

Как отметили журналисты, несмотря на болезнь и возраст, Лариса Гузеева продолжает замечательно выглядеть. Подписчики пожелали актрисе скорейшего выздоровления. «Поправляйтесь», «Надеюсь, скоро вернетесь в строй», — поддержали Гузееву фолловеры.

На Instagram телеведущей подписано более миллиона человек.

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