«Сил нет, все дрожит»: Лариса Гузеева призналась, что серьезно заболела

Оказалось, что она подхватила грипп, который протекает очень тяжело. Однако, несмотря на недуг, 59-летняя знаменитость продолжает выходить на работу. Об этом сама Гузеева рассказала поклонником в Stories своего аккаунта в Instagram.

«Друзья, у меня начались трудовые будни. Очень вас прошу, носите маски, потому что грипп страшный. Меня так свалило, но все равно приходится работать. А вы уже берегите себя. Температуру сбила, но сил нет, все дрожит», — рассказала лицедейка.

Как отметили журналисты, несмотря на болезнь и возраст, Лариса Гузеева продолжает замечательно выглядеть. Подписчики пожелали актрисе скорейшего выздоровления. «Поправляйтесь», «Надеюсь, скоро вернетесь в строй», — поддержали Гузееву фолловеры.