«Евровидение 2019»: представитель Франции, певец-андрогин, показал клип на конкурсную песню

В январе стало известно, что Францию на "Евровидении 2019" представит 19-летний певец-андрогин Билал Хасани. После новости об участии Билала в конкурсе, на артиста посыпалось много писем с негативным содержанием. Тем не менее Хасани выступит на сцене "Евровидения 2019", певцу даже собираются нанять 43 адвоката, пишет Сегодня.