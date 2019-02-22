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«Евровидение 2019»: представитель Франции, певец-андрогин, показал клип на конкурсную песню

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Bilal Hassani chez Cauet sur NRJ on January 16, 2019 in Paris, France. //SIPA_0924024/Credit:Laurent VU/SIPA/1901170953

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

В январе стало известно, что Францию на "Евровидении 2019" представит 19-летний певец-андрогин Билал Хасани. После новости об участии Билала в конкурсе, на артиста посыпалось много писем с негативным содержанием. Тем не менее Хасани выступит на сцене "Евровидения 2019", певцу даже собираются нанять 43 адвоката, пишет Сегодня.

А на днях представитель Франции Билал Хасани презентовал клип на конкурсную песню Roi. В видео продемонстрирована история артиста, который, не боясь реакции окружающих, старается быть верным себе. В начале клипа герой появляется гримерке, наносит макияж и надевает белый парик, очки, затем выходит на сцену. Финал видео – бурные аплодисменты в адрес артиста.

Клип представителя Франции на "Евровидении 2019" Билала Хасани на конкурсную песню Roi:

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