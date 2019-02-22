Никогда, слышите, никогда не ешьте тосты из хлеба по утрам!

Исследователи считают, что люди во время приготовления хлебных тостов вдыхают вредный воздух, содержащий канцерогенные частицы. Степень этого загрязненного воздуха еще хуже, чем на оживленных автомагистралях.
Не все бытовые предметы безопасны, как кажется на первый взгляд. Недавно ученые выяснили, что особую опасность представляют собой тостеры, которые есть во многих домах, пишет Menslife.com.
Для получения сведений ученые в лабораторных условиях создали имитацию жилой квартиры, состоящей из трех комнат. Во всех помещениях были датчики, фиксирующие качество воздуха и любые изменения в нем в результате разных видов деятельности – глажка, стирка, готовка, уборка.
В ходе исследования оказалось, что качество воздуха существенно ухудшается из-за работы тостеров. Негативный эффект наблюдается сразу же после их запуска. Такая тенденция наблюдается из-за элементов нагрева. Они подогревают частицы мусора, масел и других отложений.
Чтобы приготовить и полакомиться тостами без нанесения вреда здоровью, лучше всего их испечь ДО появления легкой золотистой корочки, а то и вовсе просто разогреть хлеб, не зажаривая его. Особенно опасен, по мнению экспертов, хлеб, который подгорел.
Также ученые выявили, что качество воздуха ухудшается из-за распыления освежителей воздуха, которые относятся к бытовой химии.
Воздух, которым люди дышат, во многом влияет на здоровье и самочувствие. Плохая экология повышает риск появления ряда заболеваний и даже может сократить длительность жизни.
Не всегда есть возможность улучшить качество воздуха на улице. Но в силах каждого человека создать благоприятный микроклимат в доме. Это можно сделать, отказавшись от агрессивной бытовой химии, тостеров. Желательно иметь в доме комнатные растения и паровые очистители воздуха. Тогда качество кислорода в жилище улучшится.