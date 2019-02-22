Пугачева призналась, как ее ласково называет муж

Интервью было снято несколько лет назад, но в сети появилось совсем недавно, передаёт teleprogramma.pro. В нём телеведущая спрашивает у Аллы Пугачёвой, как к ней дома обращается Максим Галкин. «Алуся», - призналась певица и тут же переадресовала вопрос самой ведущей. Девушка отшутилась, что у неё пока нет возлюбленного, на что Примадонна отшутилась, что, возможно, он просто ещё не родился.