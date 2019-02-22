Пт, 22.02.2019
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  • Фото и видео: Ревва и Галустян обаяли жительниц Йыхви

Фото и видео: Ревва и Галустян обаяли жительниц Йыхви

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ФОТО: Кадр из видео

В эти дни в Эстонии гостят звезды из России Александ Ревва и Михаил Галустян.

Сегодня искрометный дуэт гостит в столице, а вчера выступал в городе Йыхви.

«Атмосфера вечера в шести секундах», - делятся кадрами из йыхвиского Концертного дома эстонские поклонницы популярных российских юмористов в социальных сетях.

Судя по этим кадрам, вечер, действительно, прошел на славу. Стоит отметить, что после своего выступления артисты пообщались со своими поклонниками и согласились сфотографироваться на память. Так в соцсетях разлетелись фотографии, сделанные после выступления в Йыхви.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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