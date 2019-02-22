Фото и видео: Ревва и Галустян обаяли жительниц Йыхви

Судя по этим кадрам, вечер, действительно, прошел на славу. Стоит отметить, что после своего выступления артисты пообщались со своими поклонниками и согласились сфотографироваться на память. Так в соцсетях разлетелись фотографии, сделанные после выступления в Йыхви.