16-летняя красавца-дочь Екатерины Климовой вышла в свет с бойфрендом

Дети артистки, к слову, часто выходят с ней в свет, но накануне старшая дочь Климовой нарушила эту традицию и пришла на бал Ломоносовской школы (один из престижных лицеев Москвы, — прим.ред.) с бойфрендом.

Молодые люди не скрывали нежных чувств друг к другу. Позднее Елизавета также опубликовала нежный кадр с возлюбленным в соцсети Instagram. «Лизка, ты ли это?», «Красавица!», «Какие вы красивые», — восхитились в комментариях подписчики.

В недавнем интервью Екатерина Климова говорила, что тяжело переживает переходный возраст дочери, однако старается относиться ко всему с пониманием. По словам актрисы, ежедневно ей приходится выбирать между ролями мамы-подружки и мамы-диктатора в отношении всех своих детей. Позицию жены поддерживает и нынешний супруг актрисы — Гела Месхи. Когда начался их с Климовой роман, актер опасался, что дети Екатерины его не примут, но, к счастью, все обошлось. «Я, естественно, нервничал, переживал, но ни разу не ощущал даже тени недоброжелательства со стороны Катиных детей», — говорил Месхи.