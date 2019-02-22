Пт, 22.02.2019
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Пилот заснул за штурвалом пассажирского самолета: видео

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plane landing

ФОТО: Josef Müllek / PantherMedia / Josef Müllek

Пилот пассажирского самолета уснул за штурвалом во время полета. Мужчину на видео снял коллега, пишет Сегодня со ссылкой на Independent.

Предполагается, что мужчина на кадрах, – это пилот компании China Airlines с 20-летним стажем, который в момент съемки сидел за штурвалом Boeing 747. На камеру коллегу снял второй пилот, в результате чего оба летчика были наказаны за нарушение правил безопасности.

Отмечается, что согласно инструкциям, пилоты могут вздремнуть только на длительных рейсах, при этом спинка кресла должна быть откинута, а самому сотруднику не следует в этот момент находиться вблизи приборов управления.

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